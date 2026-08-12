نفذ وزارة الحج والعمرة جولات رقابية يومية على مختلف مواقع خدمات العمرة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمتابعة مستوى الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، ورصد الملاحظات ومعالجتها بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وأوضحت الوزارة أنها نفذت منذ بدء موسم العمرة لعام 1448هـ في 15 ذي الحجة 1447هـ أكثر من 32 ألف جولة رقابية، شملت مرافق إسكان المعتمرين، وشركات ومقدمي خدمات العمرة، وعدداً من مواقع تقديم الخدمة.

منظومة متابعة



وتأتي هذه الجولات للتحقق من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتشغيلية، ومتابعة أداء مقدمي الخدمات ومعالجة الملاحظات، بما يحفظ حقوق ضيوف الرحمن ويرفع جودة تجربتهم.



وكانت الوزارة قد نفذت خلال موسم الحج الماضي أكثر من 105 آلاف جولة رقابية، شملت مرافق إسكان الحجاج، ومقار شركات تقديم الخدمة، ومراكز الخدمة الميدانية، والمواقع التشغيلية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن.



وتندرج هذه الجولات ضمن منظومة متابعة مستمرة تهدف إلى دعم التحسين المتواصل للخدمات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.