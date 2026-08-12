تعاني العديد من مدارس التعليم العام في مناطق المملكة ومحافظاتها من غياب عناصر الأنسنة في الشوارع المحيطة بها، إذ رصدت عدسة «عكاظ» افتقار تلك المواقع للمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار، رغم توفر مساحات مناسبة حول مدارس البنين والبنات على حدٍّ سواء.

مساحات خضراء



ويأمل أولياء الأمور أن تبدأ الجهات المعنية في تهيئة هذه المساحات بزراعة الأشجار وتفعيل مبادرة السعودية الخضراء ضمن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بهدف توحيد الجهود المجتمعية لاتخاذ إجراءات فعّالة وقابلة للقياس في مجال العمل البيئي، بما يسهم في رفع جودة حياة سكان المملكة.



وأشار أولياء الأمور إلى أن توفير المسطحات الخضراء حول المدارس سيتيح أماكن مهيأة لانتظار الطلاب والطالبات بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما سيخفف من آثار ارتفاع درجات الحرارة في العديد من مناطق ومدن المملكة، ويعزز بيئة تعليمية أكثر راحة وإنسانية.