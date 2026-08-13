أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن خدمة تعديل بيانات شهادة الميلاد إلكترونيًا عبر منصة (أبشر)، تتطلب إرفاق المستندات التي تثبت صحة التعديل المطلوب.

وبيّنت أنه يمكن تعديل أو تصحيح تاريخ الميلاد، أو دولة الميلاد، أو مدينة الميلاد، أو وقت الميلاد، كما يمكن تعديل أكثر من بيان في الطلب نفسه، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وأشارت إلى أن اعتماد التعديل يؤثر في الوثائق الرسمية المرتبطة بالبيانات المعدلة؛ ومنها بطاقة الهوية الوطنية، وشهادة الميلاد، وسجل الأسرة، مؤكدةً ضرورة تحديث هذه الوثائق بعد اكتمال إجراءات التعديل.