أعاصير ورياح تضرب الغرب الأوسط الأمريكي.. مليون شخص بلا كهرباء وسقوط قتلى

اجتاحت سلسلة من العواصف الرعدية العنيفة والأعاصير القمعية ولايات الغرب الأوسط الأمريكي، متسببةً في موجة دمار واسعة النطاق وانقطاع الكهرباء عن ما يقرب من مليون شخص.

وأكدت السلطات أن العواصف التي ضربت المنطقة، مساء (الثلاثاء)، كانت من بين الأعنف هذا الموسم، إذ تسببت في سقوط أشجار، وانهيار أسقف منازل، وتعطّل حركة الطيران في مطارات شيكاغو الكبرى.

في ولاية إنديانا، لقي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات حتفه بعدما سقطت شجرة على منزل أسرته في بلدة جنيف، وفق ما أفاد نائب رئيس شرطة مقاطعة جينينجز. وفي ولاية أوهايو، أعلن الحاكم مايك ديواين وفاة شخص آخر بعدما أعاقت السيول وصول فرق الطوارئ إليه في بلدة روزفيل، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة ثالث في انفجار أعقب حريقًا اندلع داخل منزل بمدينة بورتاج بعد مرور العواصف، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

وتُظهر بيانات موقع PowerOutage.us أن أكثر من 800 ألف مشترك في ولايات إيلينوي وإنديانا وأوهايو وكنتاكي ظلوا بلا كهرباء حتى منتصف الليل، بعد أن تجاوز العدد في ذروة العاصفة حاجز 991 ألفًا. وأكدت السلطات أن الخطر لم ينتهِ بعد، إذ تستمر السيول في تهديد المناطق المنخفضة، بينما تتوقع الأرصاد الجوية جولة جديدة من الأمطار الغزيرة والرياح القوية خلال الساعات المقبلة.

وتشير تقارير الأرصاد إلى أن هذه العواصف جزء من ظاهرة مناخية تُعرف بـ(الرينغ أوف فاير)؛ وهي نمط جوي يؤدي إلى موجات متتابعة من العواصف الشديدة على أطراف منطقة ضغط مرتفع، ما يجعل تأثيرها ممتدًا ويزيد من احتمالات الفيضانات والأضرار الميدانية.