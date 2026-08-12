في تصعيد جديد، أفادت القوات المسلحة اليمنية بأن مليشيا الحوثي عاودت استهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية، اليوم (الأربعاء). وأعلن مصدر عسكري يمني أن مليشيا الحوثي استهدفت ميناء المخا بصاروخين باليستيين، وأن الغارات استهدفت رصيف الميناء.



وتشهد المدينة تحليقاً مكثفاً للطائرات بعد موجة من الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت الميناء وأحياء سكنية في المدينة.



وعقد مجلس الوزراء اليمني، أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث تداعيات التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي وتقييم تأثيره على القطاعات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.



واستعرض المجلس الهجمات الحوثية التي استهدفت ميناء المخا وأهدافاً في حضرموت ومأرب والضالع والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الدولة لن تتساهل مع محاولات فرض واقع جديد بالقوة.



وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتغيير مقاربته تجاه الأزمة والانتقال من «إدارة التهديد» إلى ضرب مصادر قوة الجماعة وفي مقدمتها الدعم الإيراني، مشددة على أن استعادة مؤسسات الدولة تعد المدخل الوحيد لتحقيق سلام مستدام وحماية الملاحة الدولية.



وأكد مجلس الوزراء أن تواصل الهجمات الحوثية خلال الأيام الماضية يكشف عن قرار الجماعة بتوسيع دائرة التوتر واختبار قدرة الحكومة والمجتمع الدولي على التعامل مع هذا السلوك المنفلت. وشدد على أن الحكومة لن تتعامل مع هذا التصعيد باعتباره أمرًا واقعًا، وأن محاولات فرض معادلات جديدة بالقوة لن تنتج سوى مزيد من عدم الاستقرار.



وأشارت الحكومة إلى أنها ستواصل القيام بمسؤولياتها في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح الوطنية، والتعامل مع التطورات بكل حزم وقوة، بما تقتضيه مسؤولياتها الدستورية والوطنية.