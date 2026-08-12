حسمت أسرة الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد الجدل المتداول حول وجود وصية لها تتعلق بتأسيس صندوق أو مبرة خيرية بعد وفاتها، مؤكدة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، معلنةً اتخاذها الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات ومستغلي أسمها.

حقيقة التركة

وأوضح المحامي خالد الراشد، الممثل القانوني لـ «أم سوزان» في بيان رسمي، أن الراحلة لم تترك أي وصية لتوجيه جزء من تركتها إلى أعمال خيرية، مشيراً إلى أن التركة جرى حصرها وتوزيعها رسمياً وفق القانون الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية.

تحذير من الذكاء الاصطناعي

وحذّرت الأسرة من مقاطع ولقاءات قديمة للفنانة يتم تداولها بعد اجتزائها وإعادة تقديمها بطريقة توحي بأنها وصية جديدة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل صورها أو إنتاج مواد تحمل اسمها.

وطالبت الأسرة الجمهور ووسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء أي دعوات للتبرع باسم حياة الفهد أو استغلال صورتها في جمع الأموال أو تنظيم فعاليات وإنتاج أعمال عنها دون تصريح رسمي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

إجراءات قانونية

فيما أعلنت الأسرة احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يروّج معلومات مضللة أو يستغل اسم الراحلة وحياتها الخاصة داخل الكويت أو خارجها.

وفاة حياة الفهد

يشار إلى أن حياة الفهد رحلت في 21 أبريل 2026 عن عمر 78 عاماً، بعد تعرضها لوعكة صحية ومضاعفات إثر جلطة دماغية، تاركة خلفها إرثاً فنياً حافلاً بالعديد من الأعمال التي رسخت مكانتها في الدراما الخليجية.