أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي تراجعه عن تجديد عقد مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي، الذي انتهى في 1 أغسطس الجاري، رغم الاتفاق المسبق بين الطرفين.

أسباب مالية وراء القرار المفاجئ

وقال النادي في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «قرر نادي كورينثيانز عدم تجديد عقد اللاعب ممفيس ديباي، وقد اتُخذ هذا القرار مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة ومسؤولة للموارد المتاحة».

وأضاف البيان: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

ديباي يتوعد بالرد

من جانبه، كتب ديباي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «جرى الاتفاق بشكل واضح على تجديد العقد من جانب رئيس النادي والإدارات الرياضية والقانونية والمالية، لكن بعض الأشخاص قرروا التراجع عن هذا الالتزام».

وتابع: «لم أكن أرغب في الوصول إلى هذا الوضع، وقد احترمت النادي دائماً طوال هذه العملية، لكنني مضطر الآن للدفاع بقوة عن حقوقي ومصالحي. سأتحدث علناً خلال الأيام المقبلة، لكن يمكنكم التأكد من أنني لن أترك هذا السلوك غير المقبول يمر من دون محاسبة».