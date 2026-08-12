أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم (الأربعاء)، تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني بيب تشافاريا، قادماً من رايو فاليكانو، لتعويض رحيل ماركو كوكوريلا إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد حتى 2031

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي تشيلسي أن يعلن التعاقد مع بيب تشافاريا، إذ وقع اللاعب حتى عام 2031، وسيبدأ العمل مع زملائه استعداداً لموسم 2026-2027».

أول تعليق من تشافاريا

من جانبه، قال اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً: «أنا متحمس للغاية لبدء العمل، هذا حلم بالنسبة لي، فتشيلسي أحد أكبر الأندية في العالم، إنها فرصة عظيمة، لكنني مستعد وسأعمل بجد لمساعدة الفريق على تحقيق النجاح».

وأضاف: «هناك الكثير من الأشخاص الذين ساعدوني في الوصول إلى هذه اللحظة، ويجب أن أشكر عائلتي. لقد دعموني دائماً، واليوم لم يكن ليتحقق لولاهم».

44 مباراة مع رايو فاليكانو

وشارك تشافاريا في 44 مباراة بقميص رايو فاليكانو في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفاً واحداً، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.