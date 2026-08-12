ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر عددًا من المناطق في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي باكستان، في هزة أرضية جديدة أعادت التذكير بالنشاط الزلزالي المتكرر في تلك المنطقة الجغرافية الحساسة.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل أن مركز الهزة وقع على عمق 15 كيلومترًا، وعلى مسافة تُقدّر بـ122 كيلومترًا شمال شرقي منطقة زوب، ما جعل تأثيره محسوسًا في المناطق القريبة دون أن يُسجَّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى اللحظة.

ويُعد إقليم بلوشستان من المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا متقطعًا؛ نظرًا لوقوعه على خطوط التقاء الصفائح التكتونية، الأمر الذي يجعل الهزات الأرضية جزءًا من المشهد الجيولوجي المعتاد.

وتواصل الجهات المختصة متابعة التطورات ورصد أي هزات ارتدادية محتملة، وسط تأكيدات بأن الوضع تحت السيطرة وأن فرق الطوارئ في جاهزية كاملة للتعامل مع أي مستجدات.