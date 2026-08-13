فتح ملفات السوق السوداء.. حرب السُّمنة تشتعل وشركات وصيدليات تواجه اتهامات خطيرة

تصاعدت المواجهة القانونية في سوق أدوية السمنة داخل الولايات المتحدة، بعدما أعلنت شركة (Eli Lilly) عن رفع ست دعاوى قضائية ضد شركات ومراكز تجميل وصيدليات تُتَّهم ببيع نسخ غير مشروعة من عقارها التجريبي (ريتياتروتيد) قبل حصوله على أي موافقة تنظيمية، في خطوة تعكس حجم الفوضى التي يشهدها سوق علاجات السمنة عالميًا.

وتقول (ليلي): إن الجهات المستهدفة بالدعاوى تشمل صيدليات تُحضّر التركيبات الدوائية، ومراكز تجميل طبية، وبائعين عبر الإنترنت، روّجوا لمنتجات تحمل اسم (ريتاتروتيد)، رغم أن العقار لا يزال في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ولم يُعتمد للاستخدام البشري من أي جهة تنظيمية.

كبير المسؤولين الطبيين في الشركة الدكتور ديفيد هايمان، شدّد في بيان على أن ما يُباع في السوق السوداء «ليس دواءً»، مؤكدًا أنه غير موثّق وغير آمن، وأن المخاطرة باستخدامه «لا تُبرَّر بأي شكل».

وتشير (ليلي) إلى أن الطلب المتزايد على علاجات السمنة فتح الباب أمام سوق إلكترونية واسعة لمنتجات مجهولة المصدر تدّعي احتواءها على مركبات لإنقاص الوزن، بعضها يُسوَّق عبر مواقع إلكترونية ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر شركات تقدّم نفسها كمزوّدي خدمات طبية، رغم حصولها على المواد من مصانع غير خاضعة للرقابة.

وكشفت الشركة أنها أحالت أكثر من 200 فرد وكيان إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة العدل وهيئات إنفاذ القانون، مطالبةً الجهات التنظيمية وشركات الدفع الإلكتروني ومنصات التجارة والشحن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المروّجين غير المرخصين.

وفي سياق متصل، أفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بأنها اعترضت خلال السنة المالية 2025 أكثر من 690 شحنة تضم ما يزيد على 31 ألف وحدة من أدوية GLP‑1 غير المشروعة، قبل أن تتضاعف الأرقام في يوليو لتصل إلى 1,400 شحنة تحتوي على نحو 90 ألف قارورة.

وتشمل الدعاوى القضائية التي رفعتها ليلي كلًا من:

Aesthetic Envy – Astra – Legendary Peptides – Stryker Pharmacy – Texas Peptides – Lone Star Peptides.