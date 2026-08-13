من هو المشهور الذي وضعت العصابات صورته على شحنة مخدرات؟

في مشهد يجمع بين عالم الساحرة المستديرة وأباطرة الجريمة المنظمة، تفاجأت السلطات الأمنية بوجود وجه نجم عالمي شهير مطبوعاً على رزم من الكوكايين الخالص، ضمن واحدة من أضخم عمليات ضبط المخدرات في أمريكا اللاتينية!

لم تكن القصة مزحة سريالية، بل حقيقة وثقتها الشرطة الإكوادورية قرب الحدود مع كولومبيا. فبعد تلقي بلاغ استخباراتي دقيق، نجحت قوات الأمن في اعتراض شاحنة مشبوهة بمنطقة «غواغوا نيغرو». وخلال عملية تفتيش دقيقة، عثرت فرق مكافحة المخدرات على تجويف سري مخفى بإتقان في أرضية المركبة، ليتبين أنه يضم نحو 370 رزمة كوكايين بلغ إجمالي وزنها 469 كيلوغراماً.

مفاجأة على عبوات السموم.. من يكون؟

أظهر مقطع فيديو رسمي نشرته الشرطة لحظة استخراج الرزم من مخبأها، وكانت الصدمة الكبرى هي وجود ملصقات تحمل وجه النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، مزينة لكل رزمة من السموم!

وعلى الرغم من أن السلطات لم تحدد السبب الدقيق لاختيار هداف البريميرليغ تحديداً، إلا أن الأمن أوضح أن عصابات تهريب المخدرات تلجأ غالباً إلى وضع صور أو شعارات لمشاهير الرياضة والفن كعلامات تجارية سرية، للإشارة إلى الكارتل المالك للشحنة أو لضمان تميز بضاعتهم في شبكات التوزيع الدولية.

ولا تُعد هذه الواقعة الأولى من نوعها التي يجد فيها نجوم الكرة أنفسهم في فخ شبكات التهريب، فقد سبقتها وقائع مشابهة استغلت فيها العصابات أسماء وصور أساطير كرة القدم، على رأسهم الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي ظهرت صورته سابقاً على شحنات مخدرات مضبوطة.

وتأتي هذه الضربة الأمنية لتسلط الضوء على الدور المحوري للإكوادور كمنطقة عبور رئيسية لتهريب الكوكايين نحو الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تكشف الإحصاءات الرسمية حجم الحرب الشرسة التي تخوضها السلطات بعد ضبط نحو 80 طناً من المخدرات خلال النصف الأول من هذا العام، في مواجهة شبكات لا تهادن، ولا تتوانى عن زج حتى أسماء المشاهير في عالمها المظلم.