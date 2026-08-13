انتقل إلى رحمة الله تعالى، مدير إدارة تنفيذ حلول الأعمال بوزارة البلديات والإسكان ماجد بن يحيى الحميدان، إثر تعرضه لحادث غرق خارج المملكة، أثناء رحلة سياحية كان يقضيها برفقة زوجته وأطفاله.



وبذلت سفارة المملكة جهوداً كبيرة في متابعة حالة الفقيد منذ وقوع الحادث، فيما خلّف نبأ وفاته أثراً بالغاً في نفوس زملائه ومحبيه.



وعُرف الحميدان بدماثة الأخلاق وطيب المعشر وحسن السيرة، وكان محل تقدير واحترام زملائه وكل من عرفه، مخلفاً سيرة عطرة وذكريات طيبة لدى محبيه.



ويُصلّى على الفقيد، بإذن الله، غداً (الخميس)، عقب صلاة العصر في جامع المهيني، فيما يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال بالرياض.