سجل الذهب اليوم ‌الخميس، أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4433.62 دولارًا للأونصة ​بحلول الساعة 01:08 جرينتش، بعد أن قفز بنحو ‌1% في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4493 دولارًا للأونصة.

وارتفعت ‌الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 65.91 دولارًا ​للأوقية، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ 22 يونيو، كما زاد البلاتين 0.3% إلى 1762.70 دولارًا، والبلاديوم 0.1% إلى 1371.20 دولارًا.