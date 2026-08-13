حقّقت منصة «قوى» مركزاً متقدّماً ضمن أفضل المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026، الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، وذلك للعام الثالث على التوالي، في إنجاز يعكس استمرارية جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير خدماتها الرقمية والارتقاء بتجربة المستفيدين.



وجاءت منصة «قوى» في المركز السابع على مستوى المؤشر العام بنسبة 92.14%، كما حققت المركز الخامس في الشمولية الرقمية، والمركز السابع في رضا المستفيد، والمركز الثامن في التقنيات والأدوات.



وشمل مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026، 59 منصة حكومية وأكثر من 800 ألف مستفيد، ويقيس مستوى نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية من خلال مجموعة من المنظورات والمحاور التي تستهدف تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المستفيد.



ويعكس تقدّم «قوى» في المؤشر جهود الوزارة المستمرة في بناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة لخدمات سوق العمل، إذ توفر المنصة خدمات رقمية للعاملين ومنشآت القطاع الخاص، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد.