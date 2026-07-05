سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 13.06 جنيه للشراء، و13.10 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري سعر 13.01 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 13.01 جنيه للشراء، 13.07 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية 12.97 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 12.99 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي التجاري 12.74 جنيه للشراء، و13.08 جنيه للبيع.



وفي بنك البركة 12.99 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 13.00 جنية للشراء، و13.09 جنية للبيع.



تداولات أمس



وفي تداولات أمس، شهد سعر الريال السعودي استقراراً أمام الجنيه المصري خلال التعاملات، في ظل استمرار ثبات أسعار الصرف بالبنوك المصرية بسبب العطلة الأسبوعية.



وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.03 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المركزي المصري 13.05 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر 13.03 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 12.99 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع.