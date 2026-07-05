انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 28.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.798.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 198 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 153 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ونسيج، والبحر الأحمر، وجاكو، ودرب السعودية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأسماك، وأنابيب الشرق، وتهامة، وثمار، والتعاونية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و9.99%، فيما كانت أسهم شركات درب السعودية، وصادرات، وباتك، وبان، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، ورسن، والبحر الأحمر، وأرامكو السعودية، والأسماك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 239.39 نقطة، ليصل إلى مستوى 22689.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.7 مليون سهم.