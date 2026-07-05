خفّض بنك جي بي مورغان توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الحالي. وتوقع أن يبلغ متوسط سعر الأوقية نحو 4.300 دولار في الربع الثالث، على أن يرتفع إلى 4.500 دولار في الربع الرابع، بعدما كان البنك يرجح في يونيو الماضي وصول المعدن النفيس إلى 6 آلاف دولار بنهاية العام.



وحافظ «جي بي مورغان» على نظرته الإيجابية للذهب على المدى الطويل، متوقعاً استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2027 بدعم من مشتريات البنوك المركزية واستمرار الطلب الفعلي على المعدن الأصفر.



تعزيز الاحتياطيات



من جهة ثانية، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب، بعدما سجلت مشتريات صافية بلغت 41 طناً خلال شهر مايو الماضي، في مؤشر على استمرار توجه المؤسسات النقدية نحو زيادة حيازاتها من الذهب.



وتصدرت بولندا قائمة المشترين بإضافة 18 طناً إلى احتياطياتها، تلتها الصين بـ10 أطنان.