عائلتي خط أحمر.. أحمد زاهر: أبحث دائماً عن التحديات الفنية

كشف الفنان المصري أحمد زاهر أنه يعيش حالة من السعادة والترقب مع اقتراب استقبال حفيدته الأولى من ابنته ليلى أحمد زاهر، مؤكداً أن هذه المناسبة العائلية تأتي في مقدمة أولوياته؛ ما دفعه إلى تأجيل أي ارتباطات فنية للتفرغ لعائلته ومشاركة هذه اللحظات المميزة.

ضريبة الشهرة

تحدث زاهر عن الوجه الآخر للشهرة، موضحاً أنه لا يهتم بما يثار حوله من شائعات، لكنه يرفض تماماً الزجّ بأفراد أسرته في مثل هذه الأمور، مشدداً على أن للفنان وعائلته حياة خاصة يجب احترامها وعدم تحويلها إلى مادة للتنمر والإساءة أو التدخل. كما أعرب خلال استضافته في برنامج (منا وفينا) عن اعتزازه بما حققته بناته في مجال التمثيل، مؤكداً أن نجاحهن جاء نتيجة موهبتهن واجتهادهن، بعدما استطعن إثبات أنفسهن بعيداً عن المقارنات أو الاعتماد على اسمه الفني.

رهان على التنوع

وأكّد حرصه على التنوع في اختياراته الفنية، مشيراً إلى أنه يبتعد عن تكرار الشخصيات أو تقديم الأدوار النمطية، إيماناً منه بأن التجديد هو السبيل الحقيقي للاستمرار وتطوير مسيرته.

مفهوم النجاح

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النجاح بالنسبة إليه لا يقاس بحجم الشهرة أو المكاسب، وإنما بالاستقرار الأسري والرضا ومحبة الجمهور، لافتاً إلى أن القلق يرافقه قبل كل عمل جديد، تماماً كما يعيش اليوم حالة من الحماس والترقب في انتظار ولادة حفيدته.