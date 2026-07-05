أعلن نادي ضمك الرياضي بمحافظة خميس مشيط أسماءً جديدةً لقياداته خلال الفترة القادمة لمجلس إدارة النادي الجديد، إذ جاء صالح أبو نخاع «مديراً تنفيذياً لكرة القدم، وعايض الشهراني مديراً للألعاب المختلفة، وصالح آل حميد مديراً للحوكمة والامتثال، وعبدالله العضاضي مديراً للإعلام والاتصال، وأحمد الشهراني مديراً للعلاقات العامة، وعبدالرحمن آل مطير ‏مديراً للمسؤولية الاجتماعية، وعصام عسيري مديراً مالياً، وعلي آل الدوه مديراً للقانونية، ومها الشهري مديراً للتسوق، وبشرى القحطاني مديراً لتقنية المعلومات.



وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، قد قبلت مُسبقاً القائمة الأولية المرشحة لرئاسة نادي ضمك برئاسة شاكر سعيد بن عوير، فيما تم استبعاد قائمة المرشح علي آل مخاتم، إذ ضمّت قائمة المرشح بن عوير كلاً من: عبدالرحمن الحزوبر، المرشح لمنصب نائب الرئيس، وعضوية كلٍّ من تركي الشهراني، وخالد الشهراني، وخليل آل سعيد، ومشاري أبوملحة، وماجد آل سحيم، وعبدالله مجرشي، وعبدالعزيز آل شيبان، بينما سيتم الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية الثلاثاء القادم، وفي اليوم التالي ولمدة 5 أيام سيتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية، ثم اعتماد المجلس من قبل وكيل وزارة الرياضة للشباب.