تتجه الأنظار إلى المواجهة الحاسمة التي تجمع بلجيكا ونظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية،(الثلاثاء) القادم، الساعة 3:00 صباحاً، على ملعب لومن فيلد، بمدينة سياتل، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، إذ يتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في واحدة من المباريات القوية في دور ثمن النهائي.



يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق عودة تاريخية أمام السنغال وفاز بنتيجة 3-2 بعد التمديد، معتمداً على خبرة نجومه يتقدمهم روميلو لوكاكو، وكيفن دي بروين، وثيبو كورتوا. في المقابل، يسعى المنتخب الأمريكي لمواصلة عروضه القوية مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، بعدما أطاح بالبوسنة والهرسك بنتيجة 2-0 في الدور السابق.



وتحمل المباراة طابعاً ثأرياً للأمريكيين، إذ سبق أن أقصتهم بلجيكا من الدور نفسه في كأس العالم 2014 بعد الفوز 2-1 عقب التمديد، ما يمنح المواجهة الحالية أبعاداً تنافسية وتاريخية إضافية.



انفوجرافيك



مواجهة دور ثمن النهائي



الثلاثاء 2026/7/7



بلجيكا - أمريكا



3:00 صباحاً