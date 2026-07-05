استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية هند بنت فهد الزويد، يرافقها عدد من قيادات الإدارة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما يشهده قطاع الأحوال المدنية من تطوير مستمر في الخدمات والإجراءات، بدعم من القيادة الرشيدة؛ لرفع كفاءة الأداء، وتيسير الخدمات للمستفيدين، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، ومواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقدّمت الزويد لأمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أبرز جهود الإدارة وأعمالها، وما تحقق من تطوير في منظومة العمل، شمل التوسع في الخدمات الإلكترونية والميدانية، وتحسين الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء.

ورفعت الزويد الشكر لأمير المنطقة الشرقية على ما تحظى به الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة من دعم واهتمام، مؤكدةً مواصلة العمل على تطوير الخدمات والارتقاء بها بما يلبي التطلعات.