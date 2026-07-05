نصحت المديرية العامة للدفاع المدني بإجراء الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت، للحدِّ من مخاطر حرائق التماس الكهربائي.

وأوضحت أن أبرز ثلاثة مسببات رئيسة لحرائق التماس الكهربائي هي التوصيلات الكهربائية غير السليمة، وتحميل المقابس بأحمال تفوق قدرتها، وعدم تركيب القواطع الكهربائية الأوتوماتيكية.



الأجهزة الرديئة والتوصيلات غير المطابقة للمواصفات من أسباب الحرائق.

ودعت مديرية الدفاع المدني إلى الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة التي تنشرها عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ لطلب المساعدة في الحالات الطارئة. وتؤكد متطلبات السلامة أهمية الحصول على شهادة فحص معتمدة لضمان أمان التمديدات.يُشار إلى أن حرائق التماس الكهربائي تسببها التوصيلات غير السليمة، واستخدام أسلاك رديئة أو تالفة تفتقر لمعايير الجودة والأحمال الزائدة بتوصيل أجهزة متعددة تتجاوز قدرة المقبس الكهربائي أو لوحة التوزيع. ومن الأسباب كذلك غياب القواطع الفاصلة للتيار تلقائياً عند حدوث خلل.ومن متطلبات السلامة التأكد من أن جميع الكابلات والتوصيلات معتمدة وتتحمل الجهد العالي و«التأريض» السليم بتوفير نظام تأريض متكامل لجميع الأجهزة واللوحات الكهربائية لتفريغ الشحنات الزائدة مع شهادة سلامة التمديدات.