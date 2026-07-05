توصّل يورغن كلوب إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الألماني لتدريب المنتخب الأول، بعدما أبدى موافقته على قيادة «المانشافت» خلفاً للمدرب المستقيل يوليان ناغلسمان، وذلك بعد أن شهدت مشاركات ألمانيا في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم خيبات أمل متتالية؛ إذ خرجت من دور المجموعات مرتين، بينما انتهى مشوارها في النسخة الأخيرة بهزيمة أمام باراغواي، أقصيت على إثرها من دور الـ32.



وكان الأداء في بطولة أمم أوروبا 2024 أكثر إيجابية، لكن عموماً لم يحقق المنتخب الألماني بطولة كبرى ناجحة منذ يورو 2016. وبالنسبة لمنتخب تُوّج بكأس العالم أربع مرات وببطولة أوروبا ثلاث مرات، فإن عقداً كاملاً من النتائج المخيبة يُعد أقل بكثير من مستوى التوقعات والطموحات.