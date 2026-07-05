يلتقي المنتخبان البرتغالي والإسباني، غداً الإثنين على استاد دالاس، في واحدة من أقوى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



وتعد مواجهة البرتغال وإسبانيا من أبرز مباريات هذا الدور، بالنظر إلى مكانة المنتخبين وما يضمانه من نخبة من النجوم؛ إذ يتطلع كل منهما إلى مواصلة مشواره في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.



ويعول المنتخب البرتغالي على خبرة قائده كريستيانو رونالدو، الذي لعب دوراً حاسماً في قيادة منتخب بلاده ليقلب تأخره أمام كرواتيا إلى فوز ثمين بنتيجة (2 - 1)، ويقود البرتغال إلى العبور للدور ثمن النهائي.



في المقابل، واصل المنتخب الإسباني تقديم عروضه القوية منذ انطلاق البطولة، معتمداً على الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي، وهو ما انعكس في تأهله المستحق وتفوقه الكبير على النمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32، بعد أداء هجومي ودفاعي متوازن أكد جاهزيته لمواصلة مشواره نحو استعادة لقب كأس العالم بعد غياب دام 16 عاماً.



ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى الدور ربع النهائي ليلاقي الفائز من مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا المقررة في الـ10 من يوليو الجاري على استاد لوس أنجلوس.