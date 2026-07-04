في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الملايين نحو الملاعب لمتابعة صراعات الأهداف والبطاقات في كأس العالم 2026، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو «أجمل أهداف المونديال» ولكن خارج المستطيل الأخضر تماماً، عبر لفتة إنسانية استثنائية زلزلت منصات التواصل الاجتماعي وأبكت الكثيرين، بعدما قرر قائد البرتغال التدخل شخصياً لانتشال طفل فنزويلي من قاع مأساة مرعبة.

القصة بدأت من تحت ركام الدمار في فنزويلا، وتحولت في ساعات معدودة إلى ملحمة تضامن عالمية قادها عشاق الساحرة المستديرة على الإنترنت، لتصل أصداؤها سريعاً إلى مقر إقامة الدون البرتغالي.

مأساة أبكت الإنترنت

تحول الطفل أندريس ميليس (12 عاماً) إلى رمز حي للمعاناة والأمل، بعدما ضرب زلزال مدمر منطقة «لا جوايرا» الفنزويلية في 24 يونيو الماضي. وحوصر الطفل لساعات طويلة تحت ركام منزله المنهار، وعندما نجحت فرق الإنقاذ في إخراجه استيقظ في المستشفى على حقيقتين قسريتين كفيلتين بتحطيم أي شخص في عمره:

الفاجعة الكبرى: رحيل ووفاة جميع أفراد عائلته دون استثناء تحت الأنقاض.

ثمن النجاة: تعرض جسده الصغير لإصابات بالغة تطلبت تدخلاً جراحياً عاجلاً انتهى ببتر إحدى ساقيه.

ورغم الجراح النفسية والجسدية الغائرة، تمسك الصغير أندريس بشغفه الوحيد الذي يربطه بالحياة، وهو: كرة القدم. وخلال رحلة علاجه المريرة، أعرب عن أمنية شديدة البساطة لكنها مشحونة بالشجن، حيث تمنى الحصول على «ملصق» (Sticker) كريستيانو رونالدو الخاص بألبوم كأس العالم 2026، بعدما تبخر ألبومه القديم وكل مقتنياته تحت ركام منزله.

تلقف الناشطون والصحفيون أمنية أندريس، وأطلقوا حملة تضامن واسعة النطاق تحت شعار مساندة الطفل الفنزويلي، لتهتز منصات «إكس» و«إنستغرام» بالرسائل الموجهة إلى النجم البرتغالي، مطالبين إياه برسم بسمة على وجه طفل لم يعد يملك شيئاً في العالم سوى حب «الدون».

الدون يفجر المفاجأة

الرد لم يتأخر كثيراً، وجاء أضخم بكثير من مجرد «ملصق ورق». فمن داخل معسكر المنتخب البرتغالي المشارك بالمونديال، صور كريستيانو رونالدو مقطع فيديو خاص وعفوي، وجه فيه رسالة مباشرة ومؤثرة جداً لأندريس حبست الأنفاس.

ظهر الدون كريستيانو رونالدو في الفيديو مبتسماً وهو يوجه كلماته بلهجة دافئة قائلاً: «مرحبًا أندريس، كيف حالك؟ أرسل لك عناقًا كبيرًا، وأتمنى لك الشفاء العاجل. وبما أنك أحد أكبر المشجعين لي، أود أن أدعوك لحضور إحدى مبارياتي والاستمتاع معًا عندما تتعافى، فأنا أتطلع حقًا للقائك.. فلتكن قويًا يا صديقي».

وتحول هذا الفيديو فور نشره إلى «تريند» عالمي متصدر، واعتبره الجمهور والنقاد بمثابة طوق نجاة نفسي للطفل الذي يواجه واحدة من أقسى معارك الحياة، مؤكدين أن رونالدو يثبت مجدداً أن عظماء الرياضة يكتبون مجدهم الإنساني بمواقف تنبض بالرحمة والدعم، بعيداً عن صخب الملاعب وجنون الأرقام القياسية.