واصل المدرب ليونيل سكالوني ترسيخ مكانته واحداً من أعظم المدربين في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، بعدما خاض مباراته رقم 100 على رأس الجهاز الفني لـ«راقصي التانجو»، وذلك خلال مواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.



وخلال 100 مباراة، حقق سكالوني 72 انتصاراً مقابل 18 تعادلاً و9 هزائم، بنسبة نجاح بلغت 79%، وهي أرقام تعكس الاستقرار الكبير الذي يعيشه المنتخب الأرجنتيني تحت قيادته.



ولم تقتصر بصمة سكالوني على النتائج فقط، بل قاد الأرجنتين أيضاً إلى التتويج بـ4 ألقاب خلال هذه الفترة، ليؤكد نجاح مشروعه الفني الذي أعاد المنتخب إلى قمة كرة القدم العالمية.



كما أظهرت الإحصاءات تطوراً واضحاً في أسلوب لعب الأرجنتين تحت قيادته، إذ بلغ متوسط عدد التمريرات في السلسلة الواحدة 4.5 تمريرات، قبل أن يرتفع إلى 5.9 تمريرات خلال منافسات كأس العالم 2026، في دلالة على تطور الأداء الجماعي والاستحواذ في تشكيلة حامل اللقب.