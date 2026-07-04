أصبح حسام حسن ثالث مدرب أفريقي يقود منتخبًا إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم، عقب قيادته منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026.



وجاء تأهل "الفراعنة" بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، ليحقق المنتخب المصري إنجازًا غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، ويمنح مدربه مكانًا بين نخبة المدربين الأفارقة في المونديال.



ويضم هذا السجل التاريخي المغربي وليد الركراكي، الذي قاد منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي في مونديال 2022، ثم مواطنه محمد وهبي، الذي كرر الإنجاز مع المغرب في نسخة 2026، قبل أن ينضم إليهما حسام حسن بقيادته منتخب مصر إلى الدور ذاته.



ويعكس هذا الإنجاز التطور اللافت للمدرسة التدريبية الأفريقية، التي واصلت حضورها القوي على الساحة العالمية، بعدما نجح ثلاثة مدربين أفارقة فقط في بلوغ الأدوار الإقصائية عبر تاريخ كأس العالم، كان آخرهم حسام حسن مع المنتخب المصري.