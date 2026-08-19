بعد ثلاثة أيام فقط من سقوطه مغشياً عليه في مباراة لايبزيغ الودية، سقط نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا مجدداً خلال المباراة الودية أمام هايدنهايم، مساء (الثلاثاء)، وسط حالة من القلق بين الحاضرين وجماهير العملاق البافاري.

وحل موسيالا بديلاً في الدقيقة 62، وبعدها بأربع دقائق فقط، سقط أرضاً دون أي احتكاك مع لاعب آخر، ليسارع المسعفون إلى أرض الملعب، فيما تجمع لاعبو الفريق حوله لحمايته.

واستغرق الأمر بضع دقائق قبل أن ينهض موسيالا مجدداً، واتجه إلى غرفة الملابس برفقة الجهاز الطبي، لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية.

وطمأن موسيالا محبيه في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، قال فيه: «أولاً وقبل كل شيء، أنا بخير. أنا ممتن للغاية لرسائلكم ودعمكم، أتفهم أن الكثير منكم قلقون، لكن أود أن أطمئنكم اليوم وأشرح لكم شيئاً بخصوص هذا الأمر: تم تشخيص إصابتي بنوبات غياب مؤقتة وقصيرة المدى، لكنها قابلة للعلاج بسهولة، وهي ناتجة عن خلل عصبي، وقد تؤدي إلى المواقف التي حدثت مؤخراً، مثل تلك التي حدثت أمام لايبزيغ أو الآن في هايدنهايم.

وأضاف: «أعلم أن هذه الأمور قد تبدو مخيفة للوهلة الأولى، لكنها بالنسبة لي جزء من حياتي اليومية، أتلقى أفضل رعاية طبية، وأنا متفائل للغاية، نادي بايرن ميونخ وعائلتي وأصدقائي يدعمونني دائماً في هذه الرحلة. والأهم من ذلك، لا يوجد أي خطر صحي إضافي».

وتابع: «بعد التشاور والتواصل المستمر مع الخبراء، رغبتُ شخصياً في خوض هذا التحدي، وبعد موافقة أطباء الأعصاب، سأواصل التركيز على ما يساعدني أكثر في التعافي: ببساطة، ممارسة حياتي اليومية وممارسة شغفي بكرة القدم، لقد تحملتُ مسؤولية ذلك، وعموماً، أشعر بتحسن كبير وأسير على الطريق الصحيح».

واختتم: «أكثر ما يساعدني في هذا المسار هو مواصلة السعي وراء الانتصارات والألقاب مع فريقي، ودعمكم الرائع، وفي الوقت نفسه، أرجو تفهمكم أنني أرغب في إبقاء هذا الموضوع ضمن دائرة المقربين مني والنادي والخبراء».