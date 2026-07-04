واصل الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد مكانته أقوى دوري في العالم، بعدما فرض لاعبوه هيمنة هجومية واضحة على منافسات كأس العالم 2026، متصدراً قائمة أكثر الدوريات مساهمة في تسجيل الأهداف خلال البطولة.

وسجل اللاعبون المنتمون إلى أندية الدوري الإنجليزي 63 هدفاً حتى الآن، متفوقين بفارق كبير على الدوري الإسباني، الذي حلّ ثانياً برصيد 31 هدفاً فقط، أي أقل من نصف حصيلة «البريميرليغ».

وجاء الدوري الألماني في المركز الثالث بـ24 هدفاً، يليه الدوري الفرنسي بـ21 هدفاً، ثم الدوري الإيطالي بـ16 هدفاً. كما سجل لاعبو الدوري الأمريكي 11 هدفاً، متقدمين بفارق هدف واحد على لاعبي الدوري السعودي الذين أحرزوا 10 أهداف في البطولة.

وفي المراكز التالية، جاء الدوري الهولندي بـ8 أهداف، بينما تقاسم الدوريان التركي والإسكتلندي المركز الأخير في القائمة برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وتعكس هذه الأرقام الحضور الطاغي للاعبي أندية الدوري الإنجليزي في مونديال 2026، إذ يواصل نجوم «البريميرليغ» قيادة منتخباتهم والتأثير في نتائج البطولة، في تأكيد جديد على الجودة الفنية والقوة التنافسية التي يتمتع بها الدوري الأكثر متابعة في العالم.