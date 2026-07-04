أصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية بيانًا توضيحيًا نفت فيه صحة الادعاءات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تسليم طائرات من طراز Boeing 777-200 كانت مملوكة لها إلى إحدى الجهات الخاضعة للعقوبات، مؤكدة أن تلك الطائرات خرجت من ملكيتها قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

الطائرات بيعت في 2023

وأوضحت «السعودية» أنها باعت الطائرات المشار إليها بتاريخ 7 يونيو 2023 إلى شركة أخرى مسجلة خارج المملكة، وذلك وفق الأطر التجارية والقانونية المتبعة في مثل هذه العمليات.

لا علاقة تشغيلية أو تجارية

وأكدت الشركة أن جميع الصلات التشغيلية والتجارية بالطائرات المذكورة انتهت منذ تاريخ إتمام عملية البيع، مشددة على أنه لا تربطها بها أي علاقة منذ ذلك الحين.

وبذلك نفت الخطوط الجوية العربية السعودية بشكل قاطع صحة ما أثير بشأن ارتباطها بالطائرات المتداولة، مؤكدة أن المعلومات المتداولة لا تعكس الواقع بعد انتقال ملكية الطائرات وانتهاء علاقتها بها.