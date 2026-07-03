حبست الجماهير العربية والمصرية أنفاسها، مع انطلاق واحدة من أقوى الملاحم الكروية التاريخية في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم. وبينما كانت الشكوك تحوم حول تشفير اللقاء، فجرت شبكة قنوات «beIN SPORTS» مفاجأة سارة هزت منصات التواصل الاجتماعي، ملمحةً إلى هدية مجانية لعشاق الساحرة المستديرة.

مع دقات التاسعة من مساء اليوم (الجمعة)، تتجه أنظار الملايين صوب ملعب المباراة، حيث يبحث الجميع عن وسيلة مجانية لمتابعة الفراعنة دون تحمل تكاليف الاشتراكات.

معركة دالاس المنتظرة

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة دالاس الأمريكية بكامل نجومها، استعداداً للمواجهة النارية والمرعبة ضد منتخب أستراليا. وتترقب الجماهير المصرية نقل مباراة مصر وأستراليا عبر القناة المفتوحة والمجانية، خصوصا بعد أن وفت الشبكة بوعودها السابقة وبثت لقاءات الفراعنة في دور المجموعات على الهواء مباشرة.

الأمر نفسه عاشه جمهور «محاربي الصحراء»، حيث ترقبت الجماهير الجزائرية نقل مباراة منتخب الجزائر أمام سويسرا. وكعادتها في فرض أجواء الإثارة والغموض، لم تعلن إدارة القناة القطرية بشكل رسمي قائمة المباريات المجانية بدقة، مما أشعل محركات البحث من أجل مشاهدة مباراة مصر وأستراليا وضمان عدم تفويت ثانية واحدة من الإثارة.

اضبط جهازك فوراً قبل إطلاق الصافرة

لكل من يتساءل عن كيفية مشاهدة مباريات كأس العالم ببث مباشر وبأعلى جودة ودون تقطيع، نكشف لكم تفاصيل شفرة الاستقبال المباشر. لضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الجديد الناقلة لمباريات كأس العالم 2026 على القمر الصناعي نايل سات، يرجى إدخال البيانات التالية في جهاز الاستقبال الخاص بك فوراً:

قم بتوجيه اللاقط إلى القمر الصناعي نايل سات

أدخل التردد 12245 بمعدل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500. وتأكد من ضبط معامل تصحيح الخطأ على 3/2 وإشارة البث على تقنية DVB-S2 / 8PSK.

وتأكد من أن جهاز الاستقبال لديك يدعم تقنية الجودة العالية (HD) لتتمكن من التقاط إشارة البث المحدثة والاستمتاع بمشاهدة البث المباشر للمباراة بصوت وصورة فائق النقاء مع أقوى المعلقين في الوطن العربي.