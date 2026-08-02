أصدر النادي الأهلي المصري بياناً نارياً هاجم فيه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تعيين عصام عبدالفتاح رئيساً للجنة الحكام، مؤكداً أن قرارات واختيارات الاتحاد «لا تدعو للتفاؤل».

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إنه أرسل اليوم خطاباً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، جاء فيه أن «الأهلي كان يتطلع إلى بدء تنفيذ خطة التطوير للكرة المصرية التي سبق وأعلن عنها وزير الشباب والرياضة، بالتزامن مع اتحاد الكرة قبل أسابيع قليلة، لاستثمار المستوى الطيب الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم الأخيرة».

قرارات لا تدعو للتفاؤل

وأضاف البيان: «فوجئ النادي ببعض القرارات التي لا تدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي، فقد قام اتحاد الكرة بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى مسؤول سبق أن تولى هذه المهمة، ولم يوفر العدالة لغالبية الأندية، وفي مقدمتها النادي الأهلي، وجاء بمصطلحات غريبة مثل «الاحتواء» و«روح البروتوكول»، وهو ما دفع النادي وقتها إلى الإعلان للرأي العام بأن لجنة الحكام فقدت مصداقيتها ونزاهتها، وقرر استكمال مسابقة الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابات، ورفض المشاركة في بطولة الكأس».

تشكيك في تصريحات أبو ريدة

كما شكك الأهلي في تصريحات رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، بشأن أن الزمالك كان الأكثر سداداً للمستحقات والمديونيات في الموسم الماضي بإجمالي تخطى 70 مليون جنيه، لأن عقوده صحيحة.

وقال الأهلي رداً على تصريحات أبو ريدة: «من لم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة يحصل على الموافقات المطلوبة، ويمنحه رئيس الاتحاد شارة التميز في وسائل الإعلام بأنه الأكثر سداداً وعقوده صحيحة، وكأن عقود بقية الأندية غير صحيحة، وتناسى أن هناك حقوقاً مشروعة متعارفاً عليها عالمياً في فصل عقود الأداء الرياضي عن عقود الحقوق التجارية».

تكتم على رد «كاف»

كما أشار الأهلي في بيانه إلى ‏«قيام رئيس الاتحاد بتقديم اقتراح لـ«كاف» بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ‏وعندما تلقى الرد بالرفض تكتم عليه لمدة أسبوع دون مبرر».

تصريحات كارثية

ووصف النادي التصريحات التي جاءت في ‏الساعات الأخيرة على لسان كل من حكم الـVAR‏ في مباراة سيراميكا والأهلي في المرحلة ‏النهائية من بطولة الدوري للموسم الماضي وعضو لجنة الحكام، بأنها «كارثية، وتمثل نقطة ‏سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري»، مشيراً إلى أن «تصريحات الأول كشفت عن التعنت غير المبرر من حكم ‏المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي، بينما أكد الثاني على ذلك»، وأشار ‏بوضوح إلى «ما سبق وحذر منه النادي كثيراً بأن هناك شخصاً خارج منظومة الاتحاد يتدخل ‏في عمل لجنة الحكام».