لم تكد تهدأ أصداء التألق الاستثنائي لنجم منتخب مصر مصطفى زيكو في منافسات كأس العالم 2026، حتى خطف اللاعب الأضواء مجدداً، ولكن هذه المرة ليس بهدف في شباك الأرجنتين، بل بسبب «عتاب عاطفي» مؤثر تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأثار تعاطف الملايين.

البداية كانت مع تصريحات تلفزيونية باكية لوالدة اللاعب، عبّرت فيها عن مرارة انشغاله عنها عقب العودة من رحلة المونديال في أمريكا، مما دفع النجم الشاب للرد سريعاً برسالة علنية لتهدئة قلب أمه واحتواء الأزمة.

وفي لقاء تلفزيوني مؤثر عبر برنامج «صبايا الخير»، لم تتمالك والدة مصطفى زيكو دموعها وهي تكشف تفاصيل علاقتهما بعد وفاة والده، مشيرة إلى أن بريق الشهرة والاحتفالات بالإنجاز المونديالي حرمها من رؤية ابنها منذ عودته إلى مصر.

وقالت الأم بنبرة حزينة: «زيكو وحشني جداً ومجاش ليا لحد دلوقتي بعد ما رجع من أمريكا بسبب الاحتفالات واللقاءات.. الكرة أخدته مني كتير».

وفجرت الأم مفاجأة عن عتابها له قائلة: «اتصلت بيه وقلت له نفسي أروح الاستاد وأقابلك هناك طالما مش فاضي تيجي، قال لي هتبقى بهدلة وناس كتير.. أنا كنت في حياته رقم واحد، ودلوقتي مراته بقت رقم واحد وأنا بقيت رقم اثنين». ورغم عتابها، أكدت أنها فخورة بما وصل إليه ابنها قائلة: «راضية وقابلة.. ده ابني وأنا اللي ربيته».

وأمام هذه الكلمات الباكية التي هزت منصات التواصل الاجتماعي وتحولت سريعاً إلى تريند في مصر، سارع مصطفى زيكو إلى احتواء الموقف ومصالحة والدته علناً وبشكل قاطع.

ونشر زيكو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام» مجموعة من الصور الدافئة التي تجمعه بوالدته، وعلّق عليها بكلمات حاسمة ومؤثرة: «طول عمرك رقم واحد يا ست الكل، وهتفضلي رقم واحد»، لينهي تماماً أي تأويلات ويرد اعتبار أمه أمام ملايين المتابعين.

كواليس زلزال الأرجنتين

ويأتي هذا الحراك العائلي بعد أن سطر زيكو مسيرة رائعة رفقة الفراعنة في كأس العالم، مسجلاً هدفين غاليين، الأول في شباك نيوزيلندا بدور المجموعات، والثاني في شباك الأرجنتين بدور الـ16 في المباراة الدراماتيكية التي انتهت لصالح التانجو بنتيجة 3-2.

وكشف زيكو في تصريحات لبرنامج «ملعب أون» كواليس طريفة، إذ مازحه زميله حمدي فتحي بعد هدفه في الأرجنتين قائلاً: «أنت ما بتعرفش تلعب بس هداف». كما تحدث زيكو عن كواليس اللقطة التي تحولت إلى تريند شهير على منصات التواصل، موضحاً أنه خرج من مباراة الأرجنتين غاضباً ومتأثراً بالخسارة، ليطلق تصريحه العفوي الشهير بالإنجليزية «Not Fair» (ليس عدلاً)، وهي العبارة التي علقت في أذهان الجماهير حتى باتت تناديه بها بدلاً من اسمه.