اضطرت إحدى شركات المنتجات الغذائية في مصر إلى إزالة صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من العبوات الجديدة لمنتجاتها، عقب مطالبات جماهيرية بعد مباراة مصر والأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، وفقاً لتقارير صحفية مصرية.

وأوضحت التقارير أن الشركة قررت وقف طباعة صورة ميسي على منتجاتها، التي كانت قد أطلقتها ضمن حملة تسويقية قبل انطلاق كأس العالم 2026، مع الإبقاء على الكميات المطروحة حالياً في الأسواق والمخازن حتى نفادها.

غضب جماهيري بعد مواجهة الأرجنتين

وجاء القرار، بحسب التقارير، مراعاة لحالة الغضب التي سادت بين قطاع من الجماهير المصرية عقب خسارة المنتخب أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، الثلاثاء الماضي.

وترى الجماهير أن منتخبها تعرض لقرارات تحكيمية مؤثرة، تسببت في تحول تقدمه بهدفين دون رد قبل نحو 10 دقائق من نهاية المباراة إلى خسارة 3-2 في الوقت القاتل.

زيكو: البطولة موجهة لميسي ورفاقه

وعقب المباراة، أثار مهاجم المنتخب المصري مصطفى عبدالرؤوف (زيكو) الجدل بتصريحات تلفزيونية، قال فيها إن بطولة كأس العالم 2026 «مُوجهة لميسي ورفاقه».