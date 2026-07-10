أكد تقرير صحفي توصل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع مدرب النصر السابق جورجي جيسوس، لقيادة المنتخب الأول خلفاً لروبرتو مارتينيز الذي رحل عقب وداع بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ16 على يد إسبانيا.

موعد توقيع العقد

وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، أتم الاتحاد البرتغالي اتفاقه مع جيسوس اليوم (الخميس)، على أن يوقع المدرب العقد غداً (الجمعة)، 10 يوليو، الذي يصادف الذكرى العاشرة لتتويج منتخب البرتغال ببطولة أمم أوروبا 2016.

مدة العقد وقيمة الراتب

وسيوقع المدرب السابق لنادي النصر، البالغ من العمر 71 عاماً، عقداً يمتد حتى عام 2030، براتب سنوي يقارب 4 ملايين يورو.

تجارب ناجحة في الدوري السعودي

يُذكر أن جيسوس درب الهلال في موسم 2018-2019، وقاد الفريق لتحقيق كأس السوبر السعودي، قبل أن يغادر رغم تصدره الدوري، ثم عاد لاحقاً إلى «الزعيم» وقاد الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية في موسم 2023-2024، إلى جانب سلسلة قياسية من الانتصارات المتتالية دون هزيمة.

ودرب جيسوس النصر في موسم 2025-2026، وقاده للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، بحصد لقب دوري روشن السعودي.