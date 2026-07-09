أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ الكونغرس، اليوم، بنية إدارته إلغاء تصنيف سورية دولة راعية للإرهاب، بعد انقضاء فترة إخطار مسبق مدتها 45 يومًا.

وقالت الوزارة: إن هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية أخرى يتخذها الرئيس ترامب لمنح الشعب السوري فرصة جديدة.

وأضافت أن رفع العقوبات عن سورية من شأنه فتح آفاق التجارة والاستثمار الدوليين، وإتاحة الفرصة لإعادة الإعمار، وفتح فصل جديد للشعب السوري، مؤكدة أن وجود سورية مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها لا يعود بالنفع على المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن قرار إلغاء التصنيف يأتي عقب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب في 30 يونيو 2025، والقاضي بتخفيف العقوبات عن سورية.

وأضافت أن القرار يستند كذلك إلى التغييرات الإيجابية وإجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة السورية في ظل رئاسة أحمد الشرع، وإلى الضمانات الرسمية التي قدمها الرئيس الشرع بأن سورية لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل.

ووصفت الوزارة هذا اليوم بأنه محطة مهمة في العلاقات الثنائية المتجددة بين الولايات المتحدة وسورية، وفي تاريخ الدولة السورية، مشيدة بالحكومة السورية لتبنيها مسارًا جديدًا، معربة عن تطلعها إلى تعزيز الشراكة مع سورية وشعبها.