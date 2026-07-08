توعد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم (الأربعاء) بمواصلة التحرك العسكري ضد إيران إذا لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن.



وقال فانس في مؤتمر صحفي: «التحرك العسكري الأمريكي سيتواصل ما لم تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن»، مطالباً إيران بالوفاء بالتزاماتها أو سيحدث لها ما حدث الليلة الماضية.



وشدد بالقول: «إذا حاولوا إغلاقه (هرمز)، فلديهم خياران: إما الالتزام بالاتفاق، أو مواجهة ما حدث لهم الليلة الماضية، وسيستمر ذلك إلى أن يفتحوا ذلك الممر المائي ويتوقفوا عن استهداف السفن».



وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: «إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز فستواجه رداً عسكرياً أمريكياً».



محذراً إيران من إغلاق هرمز قائلاً: «يجب على إيران أن تدرك أن الرئيس ترمب قال إن مضيق هرمز سيظل مفتوحاً».



وشدد بالقول: «إيران التزمت وحسنت سلوكها لمدة أسبوع تقريباً لكنها عادت لاستهداف السفن رغم وعدها بالتوقف عن ذلك».



ولفت إلى أن الرئيس ترمب يحتفظ بخيارات عديدة حول إيران، مجدداً التأكيد على أن بلاده أبرمت اتفاقاً مع إيران وهي بأقصى القوة قائلاً: «أبرمنا اتفاقاً مع الإيرانيين ونحن نتمتع بأقصى درجات القوة».



ورفض فانس الحديث عما سيحدث الليلة بالتحديد قائلاً: «لن أخبركم ما سيحدث الليلة بالتحديد».



وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة «دمرت قدرات إيران العسكرية، وهناك بعض الأشخاص داخل النظام الإيراني يقولون إنهم يريدون تغيير العلاقة مع الولايات المتحدة وفتح صفحة جديدة»، مبيناً أن الاتفاق الأساسي الذي جرى التوصل إليه «كان بسيطاً».



وأفصح فانس عن عودة الحصار على إيران قائلاً: «سنرفع الحصار إذا توقفتم عن استهداف السفن، لكن إذا أطلقتم النار على السفن فسنرد، وسنرد بقوة أكبر من أي وقت مضى».