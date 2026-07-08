دعت باكستان اليوم (الأربعاء) جميع الأطراف (أمريكا وإيران) إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات قد تقوض السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أنه لا بديل عن مواصلة الحوار والدبلوماسية لتحقيق هدف إحلال السلام الإقليمي.



وأعربت باكستان عن بالغ قلقها إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف.



وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان، ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم في إسلام آباد، مؤكدة أنها تشكل أساساً راسخاً للتفاهم والاحترام المتبادل والازدهار المشترك للمنطقة وما بعدها.



وأكدت إسلام آباد استعدادها لمواصلة دورها في هذا الشأن.



وتبادلت إيران وأمريكا التهديدات بعد استهداف طهران لثلاث ناقلات أمس (الثلاثاء) وما تبعه من قصف أمريكي على مواقع في جنوب إيران.



ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعودة لفرض الحصار، مهدداً بقصف قوي هذه الليلة.



من جهته، أوضح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية ستوجه ضربات إلى إيران الليلة إذا طلب الرئيس ترمب ذلك، مشيراً إلى أن واشنطن قد تعيد فرض حصار بحري على إيران.



ونقلت «سي إن إن» عن مسؤول أمريكي قوله: «ندرس خطواتنا القادمة ضد إيران بعد جولة ضربات وضعت الاتفاق بيننا على حافة الانهيار».



بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هناك أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ دوريات في منطقة الشرق الأوسط.