اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، إيران بالسعي إلى قتله، مؤكداً أنهم لن يحصلوا على سلاح نووي أبداً.



وقال ترمب في مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة: «حياتي في خطر وأنا الهدف رقم واحد على قائمة الأهداف بالنسبة للإيرانيين وقد يسعون لقتلي»، موضحاً أن الإيرانيين كانوا يريدون صفقة ثم أطلقوا النار على السفن.



وأضاف: «إن الحرب على طهران كانت ناجحة عسكرياً، لقد نجحنا في إيران أكثر من فنزويلا»، لافتاً إلى أنه تبقى لإيران بعض الصواريخ والمنصات.



وأشار إلى أنه جرى تدمير قدرات إيران العسكرية، مبيناً أنه تم تدمير الجيش الإيراني وأغرق 59 سفينة.

ترمب خلال مؤتمر صحفي في قمة الناتو (إ ب أ)

وشدد بالقول: أريد أنهي الموضوع في إيران وليس اللعب مع القادة الحاليين، مضيفاً: «قادة الصف الأول والثاني في إيران رحلوا والآن هناك المستوى الثالث».



ولفت إلى أنه لن يقبل بوجود مجانين يحصلون على السلاح النووي، لكنه عاد ووصف القادة الإيرانيين حالياً بـ«الأكثر عقلانية».



واستبعد ترمب عودة الحرب في إيران، مؤكداً أن الإيرانيين قصفوا سفناً وتم الرد عليهم بضربات أقوى بعشرة أضعاف، ونرد على طهران باللغة التي تفهمها.



وبين ترمب أن هناك الكثير من النفط يمر عبر مضيق هرمز لكنهم لا يسعون إلى حرب طويلة.



وحول موقف بلاده من حلف شمال الأطلسي «الناتو» قال ترمب: «أمريكا المساهم الأكبر في الناتو وبفارق كبير عن الآخرين»، موضحاً أن حلفاء الناتو يقومون بعمل رائع في بلدانهم.



وقال ترمب إن أوروبا ستحصل على أفضل المعدات العسكرية، مضيفاً: الدول الأوروبية لم تساعدنا ولم نحتج لمساعدتها في الحرب على إيران.



وفيما يتعلق بصفقة المقاتلات مع تركيا قال ترمب: سنتخذ القرار اللازم بشأن منح تركيا مقاتلات إف 35، فهي ثاني أقوى بلد في الناتو.



وتحدث ترمب عن الرئيس السوري أحمد الشرع قائلاً: إنه يقوم بعمل عظيم جداً في سورية.



في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل ثمانية من أفراد الجيش في بندر عباس وبوشهر جراء قذائف معادية، عقب هجمات أمريكية استهدفت مواقع في إيران صباح اليوم.