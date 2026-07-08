حذّرت رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية، «هيلدجارد مولر»، من أن قطاع السيارات الأوروبي يواجه أزمة عميقة تستدعي إعادة هيكلة واسعة.



وأشارت إلى أن المزيد من خفض الوظائف وإغلاق المصانع أصبح أمراً لا مفر منه لاستعادة القدرة التنافسية.



وأوضحت «مولر» في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج» اليوم (الأربعاء) أن شركات كبرى تعاني منذ سنوات من ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة والبيروقراطية.



احتدام المنافسة



وأضافت أن هذه الضغوط تتزامن مع احتدام المنافسة من شركات السيارات الصينية، بينما لا تزال تكلفة إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا مرتفعة.



وأشارت إلى أن بعض المصانع لن تتمكن من الاستمرار في مثل هذه الظروف، داعيةً إلى تسريع الإصلاحات، كما اقترحت السماح للمنتجين الأجانب باستخدام مصانع أوروبية للمساهمة في الحفاظ على الوظائف وسلاسل الإمداد.