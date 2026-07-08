خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2026 إلى 2.9%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.4% في أبريل الماضي، في ثاني خفض يجريه هذا العام بعد أن كانت تقديراته عند 4.2% في تقرير يناير 2026.



وأوضح الصندوق، في أحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أنه يتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.6% في عام 2027، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3.5% في أبريل.



أسعار الطاقة



ويأتي هذا التخفيض بعد خفض سابق في أبريل، عندما أشار إلى أن النشاط الاقتصادي جاء أضعف من المتوقع، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. وبذلك أصبحت توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في 2026 أقل بنحو 1.3 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في يناير.



وفي السياق ذاته، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال 2026 إلى 3.1% من 3.3%، مشيرة إلى ضعف الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية.



وخفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يونيو توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 3.5% في 2026 بدلاً من 4%، وإلى 4% في 2027 مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 4.5%.