أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون أن بلاده فرضت اليوم، حظراً على تصدير الديزل وستبدأ في استيراد الوقود في يوليو الجاري، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى معالجة مشكلات الإمداد واسعة النطاق فيما يتعلق بالبنزين والديزل.



زيادة المعروض



وقال نوفاك:«تم اليوم فرض حظر على تصدير وقود الديزل، مما سيتيح زيادة في المعروض بالسوق المحلية»، في اعتراف بالقلق إزاء النقص في محطات التزود بالوقود.



وبتاريخ 23 يونيو الماضي نقلت صحيفة فيدوموستي الروسية اليومية عن مصدرين لم تذكر اسميهما قولهما: إن موسكو تدرس استيراد الوقود لتخفيف عواقب اضطرابات إمدادات البنزين والديزل الناجمة عن هجمات أوكرانية على مصافي نفط، بينما شددت شبه جزيرة القرم القيود المفروضة على الخدمات والأنشطة العامة.



تدابير إضافية



وفي تعليق له على الهجمات الأوكرانية الأحدث على البنية التحتية المدنية، ومنها مصفاة نفط في موسكو، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها مؤامرة لزعزعة استقرار المجتمع، ودعا الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتخفيف عواقب تلك الهجمات.



و وردت تقارير من مناطق عديدة في أنحاء روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، عن وجود قيود على مبيعات الوقود وارتفاع أسعار المنتجات النفطية واصطفاف طوابير طويلة أمام محطات الوقود.