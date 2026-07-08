أكدت نائب رئيس الاتحاد السعودي للتنس الدكتورة الجوهرة الزهراني، أن أكثر ما يثير استغراب مجلس إدارة الاتحاد أن القضية التي رفعها المجلس إلى الجهة الرقابية للنظر في مخالفات منسوبة إلى رئيس الاتحاد، انتهت إلى إجراءات بحق مجلس الإدارة بأكمله، استنادًا إلى مخالفات لم يطّلع المجلس على طبيعتها أو تفاصيلها أو الأساس النظامي الذي بُنيت عليه.



وقالت الزهراني: «المجلس سلك المسار النظامي، ورفع ما يراه مخالفات إلى اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بصفتها الجهة الرقابية المختصة، حمايةً لاتحاد التنس وحرصًا على العدالة والشفافية، ثم فوجئ بأن الإجراءات اتجهت نحو المجلس كاملًا».



واستعرضت نائب رئيس الاتحاد السعودي للتنس تفاصيل موقف المجلس، موضحة أن مجلس الإدارة بذل خلال الفترة الماضية محاولات عدة لمعالجة الخلافات مع رئيس الاتحاد، والوصول إلى حلول مؤسسية تحفظ استقرار العمل داخل الاتحاد، وتضمن استمرار خدمة مجتمع اللعبة من لاعبين ولاعبات ومدربين وحكام وأندية.



وأضافت أن المجلس فوجئ بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية خلال 24 ساعة، دون إبلاغ مجلس الإدارة أو تمكينه من الاطلاع على التقرير المطروح للنقاش أو نتائج التحقيقات التي بُنيت عليها الإجراءات، وهو ما أثار تساؤلات المجلس حول الأساس النظامي لهذه الخطوات.



وأشارت الزهراني إلى أن الإجراءات المتخذة من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تحتاج إلى إيضاح كامل أمام المجلس، من حيث مسارها ومبرراتها وما استندت إليه، بما يكفل مبادئ العدالة الإجرائية والشفافية وحق الأطراف في الاطلاع والرد.



وشددت على أن هدف مجلس الإدارة كان حماية الاتحاد وموارده، وخدمة الأندية ومنسوبي اللعبة، وتهيئة بيئة رياضية صحية قائمة على الحوكمة والشفافية والالتزام بالأنظمة، بما يسهم في تطوير رياضة التنس وتحقيق تطلعات الجميع.



واختتمت نائب رئيس الاتحاد السعودي للتنس الدكتورة الجوهرة الزهراني بتقديم الشكر والتقدير إلى وزير الرياضة على دعمه المستمر للقطاع الرياضي وحرصه على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة المؤسسية، كما قدمت الشكر لمساعد وزير الرياضة أضواء العريفي على اهتمامها وتجاوبها ودعمها لاتحاد التنس، مؤكدة التزام المجلس بالأنظمة واللوائح واحترام الجهات المختصة، وتطلعه إلى إيضاح جميع الإجراءات بما يعزز الثقة ويحفظ مصلحة اتحاد التنس ومستقبل اللعبة.