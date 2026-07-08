حرصت المطربة المصرية أنغام على توجيه رسالة دعم إلى المنتخب المصري، مطالبة بتكريم اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني عقب الأداء الذي قدموه في بطولة 2026 FIFA World Cup، رغم انتهاء مشوارهم في دور الـ16 بعد خسارة مواجهة فريق الأرجنتين.

دعوة للتكريم

وأكدت أنغام وعبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن ما حققه منتخب مصر في البطولة يستحق التقدير بعدما سجل مشاركة تاريخية وقدم مستويات لافتة أمام كبار المنتخبات، داعية إلى استقبال يليق بما أنجزه الفريق.

وكتبت الفنانة في تدوينتها: «لابد من تكريم منتخبنا والجهاز الفني عند وصولهم أرض الوطن»، وسط تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وداع المونديال

ودع منتخب مصر منافسات المونديال من دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لينهي مشواره في البطولة بأداء نال إشادة واسعة، خلال النسخة الأولى من المونديال التي تقام بتنظيم مشترك بين بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مشوار التأهل

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ16 بعد تفوقه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور نفسه إثر فوزه المثير على منتخب كاب فيردي ليجمعهما لقاء ثمن النهائي الذي حسمه المنتخب الأرجنتيني لصالحه.