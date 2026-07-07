تحوّلت حكة عفوية عادية على جلد الرقبة إلى فاجعة طبية انتهت بوفاة رجل تركي، بعد ارتكابه خطأً شائعاً وقاتلاً غير مقصود أثناء تعامله مع حشرة صغيرة وجدها تلتصق بجسده، ليدق ناقوس الخطر مجدداً حول مخاطر حشرة «القراد» وما تحمله من فايروسات فتاكة.

وبدأت فصول القصة عندما شعر رجل يبلغ من العمر 60 عاماً بحكة مفاجئة في رقبته، ليتفاجأ بوجود حشرة صغيرة ملتصقة بجلده بشكل وثيق. وبشكل تلقائي وعفوي، قام الرجل بسحق الحشرة بأصابعه للتخلص منها، دون أن يعلم أنه بهذا التصرف البسيط قد حقن نفسه بجرعة قاتلة.

بعد أيام قليلة، داهمت الرجل حالة إعياء شديدة مترافقة مع ارتفاع حاد في درجة الحرارة، لينُقل على الفور إلى المستشفى في محافظة «سيواس» وسط تركيا. وهناك اكتشف الأطباء الفاجعة، فالحشرة كانت «قرادة» مصابة، وسحقها باليد تسبب في تدفق سوائلها الملوثة مباشرة عبر مسام الجلد إلى دمه، ليفارق الحياة بعد 4 أيام فقط من المحاولات الطبية لإنقاذه.

ولم يكن هذا الرجل الضحية الوحيدة، إذ سجلت المنطقة نفسها وفاة امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً بالطريقة ذاتها تماماً، إذ نزعت القرادة بيديها العاريتين وسحقتها فوراً، لتظهر عليها أعراض المرض وتفارق الحياة سريعاً بعد فشل جهود الأطباء.

وبهذا يرتفع عدد ضحايا القراد في محافظة سيواس التركية إلى 7 حالات منذ مطلع العام الحالي، وتتركز غالبية الإصابات المسجلة في المناطق الريفية ولدى الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع حيوانات الماشية التي تنتقل منها الحشرة.

فايروس فتاك بلا لقاح

تحذير منظمة الصحة العالمية يقول إن الحشرة نقلت للضحايا فايروس «حمى القرم– الكونغو النزفية (CCHF)»، وهو فايروس شديد الخطورة يتسبب في وقوع فاشيات الحمى النزفية الوخيمة، إذ يصل معدل الوفيات الناجمة عن تلك الفاشيات إلى 40%. والصدمة الأكبر أنه لا يوجد أي لقاح ضد هذا الفايروس حتى الآن، لا للإنسان ولا للحيوان.

وينتقل الفايروس أساساً من حشرات القراد وحيوانات الماشية إلى الإنسان، لكنه قادر أيضاً على الانتقال من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو سوائل جسمه الأخرى، ويتوطن في بلدان أفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا.

كيف تنزع «القرادة» بأمان؟

الخطأ الأكبر الذي وقع فيه الضحايا هو «سحق» الحشرة بالأصابع، ما يؤدي إلى عصر أحشائها وسوائلها المحملة بالفايروس داخل الجرح والجلد. لتجنب هذا المصير المأساوي، حدد خبراء الصحة الطريقة الآمنة والوحيدة لإزالة القراد عبر الخطوات المتتالية التالية:

1- تجنب السحق تماماً: لا تحاول أبداً سحق الحشرة بأصابعك أو الضغط على جسدها المنتفخ وهي ملتصقة بجلدك.

2- استخدام أداة دقيقة: استخدم ملقطاً نظيفاً برأس دقيق ورفيع للإمساك بالحشرة من أقرب نقطة ممكنة لسطح الجلد عند منطقة الفم.

3- السحب ببطء شديد:‏ اسحب القرادة إلى الأعلى مباشرة بحركة بطيئة، ثابتة، ومستمرة. وتجنب لويها أو جرها بعنف خشية أن ينفصل رأسها ويبقى تحت الجلد.

4- التطهير والمراقبة: بعد إزالة الحشرة بنجاح، اغسل منطقة اللدغة ويديك جيداً بالماء والصابون، ثم طهر المكان بالكحول الطبي، وتوجه لأقرب مركز صحي فوراً في حال ظهور حمى أو إعياء.