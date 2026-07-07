ارتفعت أسعار النفط اليوم، إذ بدد توتر المتعاملين إزاء غياب أي تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تأثير التعافي الطفيف لحركة الشحن عبر مضيق هرمز.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.42% إلى 73.01 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتاً أو 1.36% إلى 69.48 دولار للبرميل.



فائض المعروض



وقال المحلل لدى بنك «ساكسو» أولي هانسن:«لم يُبرم الاتفاق بعد بأي حال من الأحوال، لذلك لا يزال من الممكن أن تتعثر الأمور، كما أن أي تصريحات من أي من الطرفين قد تثير القلق، وهو ما يدعم الأسعار ويصرف الانتباه بعض الشيء عن التركيز الشديد الذي انصب في الآونة الأخيرة على سوق تتجه بشكل متزايد نحو فائض في المعروض».



الملاحة في هرمز



ويتابع المستثمرون عن كثب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لمعرفة مصير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان ينقل قبل اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.



وأظهرت بيانات الشحن اليوم أن ناقلات نفط عملاقة مملوكة لجهات يابانية وتحمل خاماً سعودياً اتجهت إلى مضيق هرمز لمغادرة الخليج، لتنضم إلى مجموعة من السفن التي كانت عالقة وغادرت أمس.



وأفاد محللو بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة أن تدفقات النفط عبر المضيق تتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع.



وأشاروا إلى توقف التعافي الأولي في عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز.