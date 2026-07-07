أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان على العاصمة السورية دمشق، الذي أسفر عن إصابة عددٍ من رجال الأمن والمدنيين، وذلك أثناء محاولة تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتها خلية إرهابية في العاصمة دمشق.

وجددت المملكة رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، معبرةً عن صادق مواساتها لذوي المصابين ولحكومة وشعب سوريا الشقيق جراء هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها بدوام الأمن والسلامة لسوريا وشعبها الشقيق.