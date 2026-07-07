أعلن النادي الأهلي تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الأرميني إدوارد سبيرتسيان، بعقد يمتد لأربعة مواسم حتى عام 2030، مع أفضلية التمديد لموسم خامس، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



ويعد سبيرتسيان، البالغ من العمر 26 عاماً، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الروسي، إذ تألق مع فريق كراسنودار خلال المواسم الماضية، وبرز بقدراته في صناعة اللعب والتسجيل، إلى جانب امتلاكه خبرة دولية مع منتخب أرمينيا، ما جعله هدفاً لعدد من الأندية الأوروبية قبل أن ينجح الأهلي في حسم التعاقد معه.



ويأتي التعاقد مع اللاعب الأرميني في إطار إستراتيجية الأهلي الرامية إلى تعزيز جودة عناصر الفريق، ودعم خيارات الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله، قبل خوض منافسات الموسم القادم الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد من الاستحقاقات المحلية والقارية، يتقدمها دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات.



ومن المنتظر أن ينضم سبيرتسيان إلى معسكر الأهلي الإعدادي خلال الأسبوع القادم، تمهيداً لبدء برنامجه التحضيري مع الفريق، استعداداً لخوض أولى مبارياته بالقميص الأهلاوي مع انطلاق الموسم الجديد.