اندلعت موجة جدل واسعة عقب فوز المنتخب الفرنسي على باراغواي (1-0) في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما أطلقت السيناتورة الباراغويانية سيليست أماريلا تصريحات حادة بحق قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت أماريلا في منشور عبر منصة «إكس»: “مبابي لم يتعلم حتى الكتابة!، بدلاً من أن يرضع الحليب، نشأ على جوز الهند، وأكثر الكائنات تعليماً التي سمعها في حياته كانت الشمبانزي.كان يجب أن ترفع له إصبعك الأوسط يا أورلاندو غيل.كاميروني مستعمر يتظاهر بأنه فرنسي، حاقد، حديث الثراء، متغطرس وقبيح".

وخلصت للقول: "كان متوتراً ومرعوباً طوال المباراة، مثله مثل منتخب فرنسا، ولم يتمكنوا من التسجيل إلا من ركلة جزاء.والشيء الوحيد الذي ألوم عليه منتخبنا هو أنهم لم يصفعوه عند نهاية المباراة.”

مبابي: لا تمثلين باراغواي

ورد مبابي سريعاً عبر حسابه الرسمي على منصة X، في رسالة شديدة اللهجة قال فيها:“السيدة سيليست أماريلا، أنتِ امرأة مستهجنة ولا تستحقين منصبك.أنتِ لا تمثلين باراغواي، ذلك البلد الذي أظهر الشغف والشرف طوال البطولة.بسبب تهورك وعنصريتك الصريحة، نسي العالم الإنجاز التاريخي الذي حققه لاعبو باراغواي في كأس العالم، وأصبحتِ واجهةً لأسوأ صورة يمكن أن يقدمها مسؤول عن بلاده.ولن أسمح أبداً لأشخاص مثلك بنشر الكراهية والعنصرية في أنحاء العالم.”

دفاع عن باراغواي وانتقاد للعنصرية

حرص قائد المنتخب الفرنسي على الفصل بين تصريحات السيناتورة والشعب الباراغوياني، مؤكداً أن باراغواي قدّمت بطولة مشرفة، وأن التصريحات العنصرية طغت على ما حققه منتخبها داخل الملعب، مشدداً على رفضه لأي خطاب يحض على الكراهية أو التمييز العنصري.

إدانة فرنسية رسمية للهجمات العنصرية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدان «الهجمات العنصرية» التي استهدفت قائد المنتخب الفرنسي.

أعلن قصر الإليزيه أن رئيس الجمهورية الفرنسية يقف إلى جانب كيليان مبابي والمنتخب الفرنسي في مواجهة الهجمات التي استهدفت قائد المنتخب. كما ذكر القصر أن رئيس باراغواي قد أرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي يدين فيها هذه التصريحات. وأصدرت وزارة الخارجية الباراغوانية بياناً مماثلاً يدين هذه التصريحات.

كما أدانت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري هذه التصريحات ووصفتها بأنها «مخزية، بل وغير مقبولة على الإطلاق كونها صادرة عن سياسي».