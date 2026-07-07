واصل منتخب الولايات المتحدة معاناته أمام نظيره البلجيكي، بعدما تلقى خسارته السابعة تواليا أمام "الشياطين الحمر"، إثر سقوطه بنتيجة 4-1 في دور الـ16 من كأس العالم 2026.



وكان المنتخب الأمريكي قد حقق انتصاره الوحيد تاريخيا على بلجيكا في كأس العالم 1930، قبل أن يدخل في سلسلة سلبية استمرت لعقود، خسر خلالها جميع مبارياته السبع التالية أمام المنتخب البلجيكي في مختلف البطولات.



وشهدت آخر مواجهة بين المنتخبين قبل لقاء دور الـ16 في دور المجموعات من كأس العالم 2016، وانتهت أيضًا بفوز المنتخب البلجيكي، لتتواصل العقدة الأمريكية أمام الشياطين الحمر، الذين واصلوا فرض تفوقهم التاريخي في المواجهات المباشرة.